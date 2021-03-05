Kamil AKYOL/ KULA (Manisa), (DHA)
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Devrilen traktörünün altında kalp, hayatını kaybetti
MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altına kalan Hasan Ulus (78), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Söğütçük Mahallesi Kestaneli Tarla mevkisinde meydana geldi. Hasan Ulus'un tarlasını sürdüğü traktör, çukura düştü. Ulus'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. 3 çocuk babası Hasan Ulus, traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.