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Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Devrilen iş makinesinin yaralanan operatörü, hastanede yaşamını yitirdi

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Devrilen iş makinesinin yaralanan operatörü, hastanede yaşamını yitirdi
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün bahçe düzenleme çalışması sırasında devrilen iş makinesinde sıkışarak ağır yaralanan operatör Berat Çetin (21) tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Kaza, dün, Alanya'nın Çamlıca Mahallesi Memiş mevkisinde meydana geldi. Bir beton firmasının sahibine ait bahçede hafriyat çalışması yapan Berat Çetin'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak devrildi. İş makinesinde sıkışan operatöre ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaralı Çetin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Berat Çetin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Berat Çetin, bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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