MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevrilen iplik yüklü tır alev aldı
GeriGündem Devrilen iplik yüklü tır alev aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 12:12 | Son Güncelleme:

Devrilen iplik yüklü tır alev aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devrilen iplik yüklü tır alev aldı
Abone Olgoogle-news

Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen kazada iplik yüklü tır devrilerek alev aldı. Kaza nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu trafiğe kapatılırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kayseri-Niğde karayolunun 62. kilometresinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan iplik yüklü tır devrildi. Tırın devrilmesi ile birlikte dorsede bulunan iplikler alev aldı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine Niğde ve Yeşilhisar itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle