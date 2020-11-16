Devrilen iplik yüklü tır alev aldı

Kayseri-Niğde karayolunun 62. kilometresinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan iplik yüklü tır devrildi. Tırın devrilmesi ile birlikte dorsede bulunan iplikler alev aldı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine Niğde ve Yeşilhisar itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.