MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
GeriGündem Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat YAYIN/DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
Abone Olgoogle-news

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fabrika inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Oraz Satymov (33), kullanırken devrilen forkliftin altında kalarak öldü. 

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında çalışan işçilerden Türkmenistan uyruklu Oraz Satymov'un kullandığı forklift, inşaat alanında malzeme taşıdığı sırada devrildi. Devrilen forkliftin altında kalan Oraz Satymov'un arkadaşları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede gelmesiyle birlikte iş makinesiyle forkliftin altından çıkarılan Satymov'un sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Satymov'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle