Devletin özel yazışmalarına şifreli koruma

Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumları arasındaki yazışmaları düzenleyen “E-Yazışma 2.0” sisteminde iki yeni güvenlik sistemini devreye aldı.

TEK KULLANIMLIK ŞİFRE

Yeni sistemde getirilen şifreleme mekanizmasına göre, belgeyi oluşturan kurum, yazıyı ilgili kuruma elektronik ortamda göndermeden önce şifreleyecek ve şifre sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek. Belge iletim esnasında yetkisiz bir kişinin eline geçse bile, sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek şekilde şifrelenmiş olduğu için, yetkisiz kişinin bu evrakın içeriğine erişebilmesi mümkün olmayacak.

ŞİFRELEME SERTİFİKASI

Ayrıca, kurumsal elektronik imza olarak tanımlanan “Elektronik mühür” de devreye sokuldu. Elektronik Mühür, hazırlanan elektronik belgenin hangi kurum tarafından oluşturulduğunun tespitine imkan sağlayacak. Bunun için de elektronik belgelerin kamu kurumları arasında iletilmesi sırasında yetkisiz kişilerce ele geçirilip okunmasını engellemek amacıyla şifreleme mekanizması getirildi. Söz konusu belge iletim esnasında yetkisiz bir kişinin eline geçse bile, sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek şekilde şifrelenmiş olduğu için, yetkisiz kişinin bu evrakın içeriğine erişebilmesi mümkün olmayacak. Mekanizmanın işletilmesi için kullanılacak şifreleme sertifikaları ise Dijital Dönüşüm Ofisince işletilen Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) üzerinden kamu kurumlarıyla paylaşılacak.

2021’E KADAR TÜM KAMUDA

Sistemle resmi yazıyı alan kurumların yazıyı oluşturan kurumun kimliğini herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etmesi mümkün hale gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kamu kurumları sistemi kullanmaya başlayacak. Sistem sayesinde kamu kurumlarının kağıt israfı ve posta masrafı yaratan maliyetleri de ortadan kalkacak. Belgelerin akışının takibi ve arşivlenmesi teknolojik yöntemle yapılacak.