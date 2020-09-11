Devletin özel yazışmalarına şifreli koruma
CUMHURBAŞKANLIĞI, devletin tüm kurumlarında yazışmaların elektronik ortamda şifreli yapılması için çalışma başlattı. Tüm kritik yazışmaları düzenleyen “E-Yazışma 2.0” sistemi içindeki E-Mühür kullanımıyla yetkisiz kişilerin kamu kurumlarına elektronik ortamda resmi yazı iletmeleri riski ortadan kalkacak. Yeni kriptolu sistemle kurumların tüm elektronik yazışmaları tek kullanımlık özel kodlarla şifrelenecek.
Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumları arasındaki yazışmaları düzenleyen “E-Yazışma 2.0” sisteminde iki yeni güvenlik sistemini devreye aldı.
TEK KULLANIMLIK ŞİFRE
Yeni sistemde getirilen şifreleme mekanizmasına göre, belgeyi oluşturan kurum, yazıyı ilgili kuruma elektronik ortamda göndermeden önce şifreleyecek ve şifre sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek. Belge iletim esnasında yetkisiz bir kişinin eline geçse bile, sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek şekilde şifrelenmiş olduğu için, yetkisiz kişinin bu evrakın içeriğine erişebilmesi mümkün olmayacak.
ŞİFRELEME SERTİFİKASI
Ayrıca, kurumsal elektronik imza olarak tanımlanan “Elektronik mühür” de devreye sokuldu. Elektronik Mühür, hazırlanan elektronik belgenin hangi kurum tarafından oluşturulduğunun tespitine imkan sağlayacak. Bunun için de elektronik belgelerin kamu kurumları arasında iletilmesi sırasında yetkisiz kişilerce ele geçirilip okunmasını engellemek amacıyla şifreleme mekanizması getirildi. Söz konusu belge iletim esnasında yetkisiz bir kişinin eline geçse bile, sadece alıcı kurum tarafından açılabilecek şekilde şifrelenmiş olduğu için, yetkisiz kişinin bu evrakın içeriğine erişebilmesi mümkün olmayacak. Mekanizmanın işletilmesi için kullanılacak şifreleme sertifikaları ise Dijital Dönüşüm Ofisince işletilen Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) üzerinden kamu kurumlarıyla paylaşılacak.
2021’E KADAR TÜM KAMUDA
Sistemle resmi yazıyı alan kurumların yazıyı oluşturan kurumun kimliğini herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etmesi mümkün hale gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kamu kurumları sistemi kullanmaya başlayacak. Sistem sayesinde kamu kurumlarının kağıt israfı ve posta masrafı yaratan maliyetleri de ortadan kalkacak. Belgelerin akışının takibi ve arşivlenmesi teknolojik yöntemle yapılacak.
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