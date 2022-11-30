Devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar! 14 ilde operasyon

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, turistlere sağlanan kolaylıklardan faydalanarak ‘geçici ithalat’ kapsamında yurda lüks otomobil getiren ve bu otomobilleri hurdaya çıkan araçların şase numaralarını kullanarak satanlara yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ya da yabancı kişilerin turistlere verilen ‘geçici ithalat’ hakkıyla ülkeye lüks otomobille giriş yapma izninden faydalandıklarını, bu kişilerin daha sonra ülke içinde hurdaya çıkmış araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere taktıklarını belirledi.

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19 LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Şase numarasını değiştirdikleri otomobilleri satışa çıkaran ya da kullanmaya devam eden şüphelilerin 60 milyon liralık lüks otomobillerle devleti 27 milyon zarara uğrattıkları tespit edildi.

Polis, şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken 19 lüks otomobile ise el konuldu.