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Devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar! 14 ilde operasyon

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#İstanbul#Lüks Otomobil#Şase Numarası
Devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar 14 ilde operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 12:15

İstanbul’da ‘geçici ithalat’ yöntemiyle turist araçlarına sağlanan kolaylıklardan faydalanarak Türkiye’ye kaçak olarak lüks otomobil getiren şüphelilere yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 milyon değerindeki 19 lüks araca el konulurken devleti bu yöntemle 27 milyon zarara uğrattıkları belirtilen 37 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, turistlere sağlanan kolaylıklardan faydalanarak ‘geçici ithalat’ kapsamında yurda lüks otomobil getiren ve bu otomobilleri hurdaya çıkan araçların şase numaralarını kullanarak satanlara yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ya da yabancı kişilerin turistlere verilen ‘geçici ithalat’ hakkıyla ülkeye lüks otomobille giriş yapma izninden faydalandıklarını, bu kişilerin daha sonra ülke içinde hurdaya çıkmış araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere taktıklarını belirledi.

Devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar 14 ilde operasyon

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19 LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Şase numarasını değiştirdikleri otomobilleri satışa çıkaran ya da kullanmaya devam eden şüphelilerin 60 milyon liralık lüks otomobillerle devleti 27 milyon zarara uğrattıkları tespit edildi.

Polis, şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken 19 lüks otomobile ise el konuldu.

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#İstanbul#Lüks Otomobil#Şase Numarası

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