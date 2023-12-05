Devlet korumasından kamu görevine

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Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı.

1044 GENÇ ATANACAK

Hak sahibi 1044 kişi tercih işlemlerini 15 Aralık saat 23.59'a kadar 'www.turkiye.gov.tr' internet adresi üzerinden yapabilecek. Hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmuyor. E-Devlet giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabilecek. Ayrıca hak sahipleri, tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sayfası 'www.aile.gov.tr' veya 'www.turkiye.gov.tr' adresinden ulaşabilecek. Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediyor. Bu kapsamda yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.