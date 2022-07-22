Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 3 milyonun üstünde adayın ter döktüğü YKS'ye, devlet korumasındaki gençlerden bu yıl 742 kişi katıldı. Açıklanan YKS sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde gençlerden toplam 31'i ilk 100 bin aday arasına girme başarısı gösterdi. Manisa'dan Recep Can, sözel alanda 494 bin 9 puanla Türkiye 323'üncüsü olurken Amasya'dan Mevlüt Enes Türkoğlu, sayısal alanda 520 bin 53 puanla 6 bin 457'nci sıraya yerleşti. Sınav sonuçlarına göre sözel puan türünde 22, eşit ağırlıklı puan türünde 5, sayısalda ise 4 genç ilk 100 bin arasında yer aldı. Dil puan türünde ise gençlerden 7'si 300 puanı geçmeyi başardı.

'ÖĞRENİMLERİ DOYUNCA GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YKS'de başarı kazanan gençleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

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"Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Devlet korumasında yetişen ve yükseköğrenime devam eden gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler sağlamaktayız. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi Yurtlar Kurumu yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır. Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz. Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız."