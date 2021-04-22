Devlet hastanesi çalışma saatleri 2021 – Devlet hastaneleri saat kaçta kapanıyor ve açılıyor?

Devlet hastaneleri ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve devlet hastanelerinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Devlet hastaneleri pandemi nedeniyle 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Peki devlet hastanelerinin çalışma saatleri nedir? İşte detaylar

DEVLET HASTANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hastaneler, sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurumdur. Hastanelerde hastalar, ücretli veya ücretsiz olarak tedavi edilirler. Devlet hastanesi ise devlet tarafından inşa edilmiş veya ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan ve kâr amacı gütmeyen kurumlardır.



Devlet hastaneleri sabah 08:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren Devlet Hastaneleri 13:00’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 17:00’da ise mesai bitmektedir. Devlet hastanelerinde poliklinikler hafta sonları (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır. Herhangi bir rahatsızlık yaşamanız durumunda hastanelerin 24 saat düzeniyle haftanın 7 günü çalışan acil servislerine giderek muayene olabilirsiniz.

Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki il hıfsızakurulu kararlarını takip ediniz. Hastane randevularınızı Alo182’yi arayarak ya da MHRS randevu sistemi üzerinden online olarak alabilirsiniz.

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