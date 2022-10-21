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Devlet hastanelerindeki ilaç ve malzemeleri satan şüphelilere operasyon: 50 gözaltı

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#İstanbul#Hastane#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 10:09

İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonda devlet hastanelerinin ilaç ve malzemelerini, yabancı uyruklu kişilere sattığı belirlenen 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet hastanelerinde çalışan şüphelilerin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirip yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirledi.

Bu yöntemle ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin satılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi.

Devlet hastanelerindeki ilaç ve malzemeleri satan şüphelilere operasyon: 50 gözaltı

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamda, 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.

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Ayrıca 17'si İstanbul'da olmak üzere toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında da yapılan aramalarda çok sayıda yasadışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Devlet hastanelerindeki ilaç ve malzemeleri satan şüphelilere operasyon: 50 gözaltı

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#İstanbul#Hastane#Operasyon

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