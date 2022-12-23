Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Emniyet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 12:43

ADANA merkezli 4 il ve KKTC'de, 'Deveciler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 40 şüpheli, polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma' suçuna karışan ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ. dahil 40 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt lideri C.İ., KKTC'de yakın korumaları T.İ. ve E.İ. ile birlikte yakalandı.

Deveciler suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

Oğlu Y.İ. ise İstanbul'daki rezidansta gözaltına alındı. Burada yapılan aramada; hafif makineli tüfek, sinyal kesici cihaz ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Örgütün Adana'da işlettiği barda da arama yapıldı. Burada ise hafif makineli tüfek, ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin ise kente getirileceği belirtildi.

Haberin Devamı

Deveciler suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

BAKAN SOYLU: KAHRAMAN POLİSLERİMİZE TEBRİKLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzün uzun süreli takibi sonucu; Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, DEVECİLER Organize Suç Örgütü çökertildi. Örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüpheli yakalandı. Kahraman Polislerimize tebrikler.' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Emniyet

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık