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DEVA Parti'li Metin Gürcan'a müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemi

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#ANKARA#Mahkeme#Demokrasi Ve Atılım Partisi
DEVA Partili Metin Gürcana müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 17:18

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçundan yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıklayarak müebbet ve 35 yıla kadar hapis talep etti.

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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021’de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Metin Gürcan hakkında Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanık Gürcan'ın, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlara aktardığı bilgilerin, açık kaynaklardan elde edilmeyecek içeriklere sahip olduğunu ve ‘gizli kalması gereken bilgiler’ arasında bulunduğunu belirtti. Gürcan'ın 2016'da görüşmeye başladığı yabancı diplomatlara aktardıkları arasında ‘Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri’, ‘Afrin operasyonu öncesi yaşanılanlar’, ‘Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği’, ‘insansız hava araçlarını ihraç etmek istediği ülkeler’, 'S-400'lerin konumlandırılması', ‘iç siyasi gelişmeler’, ‘ekonomik yatırımlar’ ile ‘PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları’ gibi milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgiler yer aldığına dikkat çekildi. Savcı, bu kapsamda sanık Gürcan'ın ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama’ suçundan müebbet, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme’ suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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#ANKARA#Mahkeme#Demokrasi Ve Atılım Partisi

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