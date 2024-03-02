Dev kampus güneş enerjisine geçiyor

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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) kimya bölümü öğrencisi Berat Kurt, bir kampanya başlatarak YTÜ’nün karbon nötr üniversite olmasını ve kampuse güneş panellerinin kurulmasını talep etti. Bu talep kısa sürede 5 binden fazla öğrenci tarafından imzayla desteklenince YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya tarafından da dikkate alındı ve çalışmalar başladı.

HEDEF İLK 10’A GİRMEK

Prof. Dr. Özkaya, ilk etapta bu yıl sonuna kadar üniversite kampusunda kullanılan enerjinin yüzde 70’inin, 2030’a kadar da tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağını açıkladı. Özkaya, kampustaki ulaşımın da bisiklet ile sağlanmasını desteklediklerini ve kampus içi ring servislerini elektrikli araçlarla gerçekleştirmek üzere adımlar attıklarını belirtti. Prof. Dr. Özkaya paylaştığı mesajda, “YTÜ Davutpaşa kampusumuz, İstanbul’daki hatta ülkemizdeki en büyük kampuslardan biri. Uluslararası Green Metrics sisteminde şu an dünyada 63’üncü sırada yer alan üniversitemizin, ‘Yeşil, Akıllı Kampus’ uygulamaları ile birlikte dünyada ilk 10’a yükselmesini ve 2050 itibarıyla da sıfır karbon salımı yapmasını yani karbon nötr olmasını hedefliyoruz” dedi.

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Bestami Özkaya

‘MİNİK ŞEHİRLER GİBİ’

Kampanyanın mimarı olan kimya bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Berat Kurt ise düşüncelerini şöyle anlattı:

“Dünyamızın geleceği ve diğer üniversitelere örnek olmak adına başlattığım bu kampanyada üniversite yönetimimizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere büyük bir adım atmış olması bana çok büyük umut veriyor. Böylece öğrencilerin de talebi ve desteği doğrultusunda kampusumuzda enerji dönüşümü daha da hızlanacak. Kentlerdeki yaşam şeklimiz iklim krizini derinleştiriyor, kampuslar da aslında minik birer şehirler. YTÜ Davutpaşa kampusu ise yüzölçümü, öğrenci ve akademisyen sayısı, içinde barınma, eğitim, yemek imkânları ve atık yönetimi sistemi ile, İstanbul içinde küçük bir İstanbul gibi.”