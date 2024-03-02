×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dev kampus güneş enerjisine geçiyor

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Teknik Üniversitesi#Berat Kurt#Güneş Enerjisi
Dev kampus güneş enerjisine geçiyor
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

Yıldız Teknik Üniversitesi kimya bölümü öğrencisi Berat Kurt, üniversitenin enerji ihtiyacının güneş panelleriyle sağlanması için 5 bini aşkın imza topladı. Öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayan üniversite yönetimi, İstanbul’un en büyük kampuslarından biri olan Davutpaşa’nın 2050 yılına kadar karbon nötr olması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) kimya bölümü öğrencisi Berat Kurt, bir kampanya başlatarak YTÜ’nün karbon nötr üniversite olmasını ve kampuse güneş panellerinin kurulmasını talep etti. Bu talep kısa sürede 5 binden fazla öğrenci tarafından imzayla desteklenince YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya tarafından da dikkate alındı ve çalışmalar başladı.

HEDEF İLK 10’A GİRMEK

Prof. Dr. Özkaya, ilk etapta bu yıl sonuna kadar üniversite kampusunda kullanılan enerjinin yüzde 70’inin, 2030’a kadar da tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağını açıkladı. Özkaya, kampustaki ulaşımın da bisiklet ile sağlanmasını desteklediklerini ve kampus içi ring servislerini elektrikli araçlarla gerçekleştirmek üzere adımlar attıklarını belirtti. Prof. Dr. Özkaya paylaştığı mesajda, “YTÜ Davutpaşa kampusumuz, İstanbul’daki hatta ülkemizdeki en büyük kampuslardan biri. Uluslararası Green Metrics sisteminde şu an dünyada 63’üncü sırada yer alan üniversitemizin, ‘Yeşil, Akıllı Kampus’ uygulamaları ile birlikte dünyada ilk 10’a yükselmesini ve 2050 itibarıyla da sıfır karbon salımı yapmasını yani karbon nötr olmasını hedefliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Dev kampus güneş enerjisine geçiyor
Bestami Özkaya

‘MİNİK ŞEHİRLER GİBİ’

Kampanyanın mimarı olan kimya bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Berat Kurt ise düşüncelerini şöyle anlattı:

“Dünyamızın geleceği ve diğer üniversitelere örnek olmak adına başlattığım bu kampanyada üniversite yönetimimizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere büyük bir adım atmış olması bana çok büyük umut veriyor. Böylece öğrencilerin de talebi ve desteği doğrultusunda kampusumuzda enerji dönüşümü daha da hızlanacak. Kentlerdeki yaşam şeklimiz iklim krizini derinleştiriyor, kampuslar da aslında minik birer şehirler. YTÜ Davutpaşa kampusu ise yüzölçümü, öğrenci ve akademisyen sayısı, içinde barınma, eğitim, yemek imkânları ve atık yönetimi sistemi ile, İstanbul içinde küçük bir İstanbul gibi.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Teknik Üniversitesi#Berat Kurt#Güneş Enerjisi

BAKMADAN GEÇME!