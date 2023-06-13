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Dev bina üç gündür yanıyor! İş makineleriyle yıkım yapıldı

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#İstanbul#Başakşehir#İkitelli
Dev bina üç gündür yanıyor İş makineleriyle yıkım yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 katlı ve her katı 6 bin metrekarelik dev binada cumartesi günü çıkan yangın, üçüncü günde de söndürülemedi.

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İstanbul Başakşehir’deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu 6 katlı binada cumartesi günü 16.00 sıralarında başlayan yangın, üçüncü günde de söndürülemedi. İtfaiye ekipleri aralıksız müdahale ederek yangının çevre binalara sıçramasını engelledi ancak her bir katı 6 bin metrekare olan dev binada yangının merkez noktasına ulaşamadı. İtfaiye erlerinin oksijen maskesi takarak içeri girmesi, yangın nedeniyle binanın zemini ve kolonları güçsüzleştiği için mümkün olmadı.

Dev bina üç gündür yanıyor İş makineleriyle yıkım yapıldı

TANKER KAZA YAPTI

Dün 13.30 sıralarında iş makineleriyle binanın yıkımına başlandı. Kolonları yıkılan binanın içinde itfaiye erlerinin geçmesi için güvenli kanallar açıldı. İtfaiye erleri böylelikle binanın içine girerek çalışmalarını sürdürdü.

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İtfaiye ekiplerinin sürekli su ihtiyacı 50 ton taşıyan dev tankerle karşılandı. Ancak dün öğle saatlerinde bir kez daha tam dolu olarak yangın yerine gelen tanker aşırı yük ve yolun kaygan olması nedeniyle geri kaydı ve bir kamyonete çarptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada su tankeri ve bir binanın bahçesine düşen kamyonet kurtarıldı.

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#İstanbul#Başakşehir#İkitelli

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