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‘Detaylı arama’ açıklaması: Utanma duygusu ihlal edilmeyecek

#Yunus Aykaç#Cezaevi#Detaylı Arama
‘Detaylı arama’ açıklaması: Utanma duygusu ihlal edilmeyecek

TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Aykaç, mahkûmlarla ilgili ‘çıplak arama’ ifadesinin çıkarıldığı yönetmelik değişikliğiyle getirilen yeni ‘detaylı arama’ uygulamasında ‘utanma duygusunun ihlal edilmeyeceğini’ söyledi.

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Aykaç, “Biz kendine özgü bir toplumuz, bir Avrupa ülkesi değiliz. Utanma veya birtakım konulardaki rahatsızlıklarımız onlara uymaz” dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

MARJİNAL ÖRNEKLER

Detaylı arama değişikliğinin sadece bir kavram değişikliğinden ibaret olduğunu düşünmüyoruz. Bazen çok marjinal örneklerle, olaylarla karşılaşıyoruz, buralarda da ifade edemiyoruz. Güvenlik bariyerimizi mümkün mertebe bu marjinal olaylar üzerinden kurmak zorundayız. Baktınız adamda birtakım şüpheler var. Bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda detaylı aramadan bahsediyoruz. Bu X-ray cihazı olabilir, elle arama yöntemi olabilir, kaba arama tabir ettiğimiz bedene dokunmadan... Cezaevi müdürlerine ve personelimize ısrarla söylediğimiz nokta şu: Detaylı arama son nokta. Diğer bir husus; aramada hükümlüye tek kullanımlık giyme önlüğü verilmesi. Hiçbir şekilde bu çıplaklık olgusunu ona yansıtma. En sonunda -burayı çok önemsiyoruz- ‘insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır’ dedik. Metin iyi yazılmış olabilir ama önemli olan uygulama.”

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#Yunus Aykaç#Cezaevi#Detaylı Arama

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