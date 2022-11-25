Destici: Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünüyorum

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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı seçimi için bir aday çıkaramadığını belirten Destici, "Aday tespit edebilmiş değiller, bu gidişle de biraz zor. Bana göre kimi gösterirlerse göstersin kaybedecekler. Cumhur İttifakı seçimi kazacak. Şu anda neredeyse Cumhur İttifakı son seçimde aldığı oylara yaklaştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyareti çok fiyaskoydu. Başörtüsü yasağının nedeni CHP ve CHP zihniyeti. 411 oyla anayasa değişikliği yapıldı, CHP hemen anayasa mahkemesine koştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun doğru yönlendirilmediği ortada" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Destici, adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nu çok istekli gördüğünü belirterek, "'Kemal Bey burada geri adım atar mı?' dediğimde, geri adım atmayacağını adaylık noktasında çok kararlı olduğunu ifade ediyorlar. Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyorum. Özellikle İYİ Partililer Kemal Bey aday olursa kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeseler de kabulleneceklerini düşünüyorum. CHP çok açık ve net dayatıyor, adayımız Kılıçdaroğlu'dur. 'Ortak karar alacağız' diyor ama CHP'nin söylemleri ortak karar alınacağını göstermiyor" ifadelerini kullandı.



PENÇE KILIÇ HAREKATI



Pençe Kılıç harekatıyla ilgili "Bu harekata başta ABD olmak üzere batılı güçler seslerini de çıkaramadılar" diyen Destici sözlerini şöyle sürdürdü:



Kahraman ordumuzu, TSK'mızı, hava kuvvetlerimizi, kara kuvvetlerimizi, bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Bir gece ansızın gidildi. Türkiye buna seyirci kalamazdı. Muhalefet olabilirsiniz, terörle mücadele konusunda, dış politikada hele ki böyle sizin ordunuz harekat yapıyor. Sizin ordunuz teröristlere karşı harekat yapıyor. Bu terör örgütü 40 yıldır Türkiye'nin başında bela. Binlerce şehit vermişiz, onlarca öğretmenimizi şehit etmişler. Türkiye bunları seyir mi edecek? Elbette ki müdahale edecek. Bütün siyasi partilerimizin bunu desteklemesi lazım. Altılı Masa'nın sessizliğine tepki gösteriyorum. Devlet; ülkesine, varlığına, milletine saldıran teröristle mücadele etmeyecek mi? HDP'nin bütün yönetim kadrosunu Kandil belirliyor. Böyle bir siyasi parti olunca terörle mücadelemiz eksik kalmıyor mu? Nasıl olur da TBMM'de PKK'nın siyasi partisi olabilir mi? Anayasa mahkemesine sesleniyorum, kapatma davası bitene kadar paraya tedbir koyun. Bize göre yüzde yüz kapatılması lazım. Diyelim ki Hazine yardımından mahrum bırakma cezası verdiniz. Tedbir konulması gerekiyor en azından.



KARA HAREKATI



Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndan sonra kara harekatı yapılmasının zaruri olduğunu belirten Destici, "En kısa zamanda ve uygun bir zaman dilimde bu da gerçekleşecek. Bölge teröristlerden temizlenecektir" dedi.

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"MAAŞLARA YÜZDE 40-50'LİK BİR ARTIŞ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"



Destici, 2023 için belirlenecek asgari ücretle ilgili olarak, "6 aylık enflasyon diyelim ki yüzde 25 çıktı. Bunun üzerine en az yüzde 15 seviyesinde bir refah payı eklenecek. Yani toplamda yüzde 40-50'lik bir artışın olacağını tahmin ediyorum" dedi.

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SEÇİM TARİHİ



Destici seçim için tarih vermediğini belirterek, "Seçim haziranda değil de mayısta yapılabilir mi, evet yapılabilir. Ama şu tarihte olabilir, bu tarihte olmaz. Kesinlikle benim böyle bir sözüm olmadı" dedi.