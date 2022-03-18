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Destan 107 yaşında

#Çanakkale Zaferi#Mustafa Kemal Atatürk#18 Mart
Destan 107 yaşında

Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü bugün törenlerle kutlanacak.

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Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz bir kez daha saygıyla anılacak. İlk tören, bu sabah Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda gerçekleşecek. TBMM tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ’Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilecek. ‘TCG Kınalıada’ korvetinden yapılacak 21 pare top atışıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak.

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Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ndeki tören ise 11.00’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayacak. Saat 16.00’da ise Erdoğan tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirilecek.

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#Çanakkale Zaferi#Mustafa Kemal Atatürk#18 Mart

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