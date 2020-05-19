Despot Ne Demek? Despot Nedir? Despot Tdk Kelime Anlamı

TDK açısından bakıldığı zaman Despot kelimesi, ‘Zorba’ anlamına geliyor. Aynı zamanda herhangi bir durum söz konusu olduğunda zor kullanan kişi, toplum ya da yönetici şeklinde de ifade edilebilmektedir.

Despot Ne Demek?

Her ne kadar Despot kelimesi zorba ya da zor kullanan şeklinde ele alınsa dahi, özellikle bir devleti zor kullanarak baskı altına alan kişi şeklinde ifade edilir. Özellikle bir ülkeyi zora veya baskıya dayatmak suretiyle yöneten kişi biçiminde daha çok kullanılmaktadır. Diğer yandan her istediğini yaptırmak düşüncesinde olan kimse olarak da karşılık buluyor.

Despot Nedir?

Farklı anlamları üzerinden Fransızca kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş Despot kelimesini ifade etmek mümkün.

- Herhangi bir ülkeye zorla ya da baskı altında yöneten kimse,

- Zorba ya da zor kullanan,

- Her dilediğini ve istediğini yaptıran kişi,

Bu gibi farklı anlamları ile beraber gündelik yaşam içerisinde despot kelimesi kullanmak mümkün. Özellikle halk arasında bu kelime daha çok mecazi anlam üzerinden çok kötü durumlarda bile imalı olarak kullanabilmektedir.

‘’Şu durumda bile çok despot birisin.’’

‘’ Ülkenin yönetimini resmen despot birine emanet ettiler.’’

Özellikle edebi eserlerde ve bazı yazılı kaynaklarda, aynı zamanda basında despot kelimesi Türkçede çok sık kullanılmaktadır.