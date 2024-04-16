Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye: İYİ Parti’ye kimse istikamet çizemez

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Müsavat Dervişoğlu, dün parti Genel Merkezi’nde çok sayıda milletvekilinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu: “Bu parti, birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değildir. İYİ Parti’nin siyasi pozisyonu son derece açık ve nettir. İYİ Parti’ye hiç kimse istikamet çizemez.

KURDA KUŞA YEM ETTİRMEYECEĞİZ

Bir yıl içinde olağan kongre çalışmaları da başlayacak. Olağanüstü kurultayda seçilecek genel başkan, İYİ Parti’yi o olağan kongreye hazırlayabilecek doğru bir yol haritası tanzim etmekle de mükelleftir. Diyorlar ya bir ‘abi formülü’. İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim, dava arkadaşlarımı kucaklamaya ve birbirleriyle kucaklaştırıp onların siyaseten önünü açmaya da talibim. Herkes iyi bilsin, dava arkadaşlarımızın iradesi ile İYİ Parti’yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz.

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İPTALİ UYGUN DEĞİL

(Kurultayın iptal iddiası) Bildirilmiş bir kongre kararı söz konusudur. Adaylarımız da yola çıkmıştır. Bu saatten sonra kongrenin ertelenmesi, iptal edilme çabalarını şartlara uygun görmüyorum.

(Akşener’in kendisini desteklediği iddiası) Şayet Genel Başkanımızın gönlü benden yana ise bundan gurur ve onur duyarım.”