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Dervişoğlu: Belli ki bir şeyler oluyor

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Emniyet
Dervişoğlu: Belli ki bir şeyler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Emniyet içinde yürütülen soruşturmalara değinerek, “Hiçbir şey olmasa bile belli ki bir şeyler oluyor” dedi.

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

- “Bugün, hiçbir yargı kararı yok ki, bir haksızlığı giderebilsin, birinin yüreğine su serpebilsin. Hiçbir mahkeme salonu yok ki, gerçek suçlular, gerçek suçlarından cezalandırılsın. Artık iş öyle bir yere vardı ki bu kara düzenden kendileri bile şikâyet ediyorlar. Ankara Organize Suçlar Müdürü, savcılığa gidip ifade vermek istiyor, Savcı ifade vermeye gelene gözaltı kararı çıkartıyor, Emniyete güvenmeyip jandarmaya aldırıyor, jandarma alıp İstihbarat Teşkilatı’na götürüyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve beraberindekiler tutuklanıyor, hiçbir şey olmasa bile belli ki bir şeyler oluyor.

- 6-7-8 Ekim’deki olaylar, 2014’te yaşandı ama iddianamesi altı yıl sonra yazıldı. Davası ise yedi yıl sonra açıldı. Mahkemenin gerekçeli kararını merakla bekliyoruz. Onlarla Dolmabahçe’de pazarlık edenleri de asla unutmayacağız. Gelin, bu ucube sistemden kurtulmanın yollarını arayalım.

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EMEKLİ MAAŞLARI

- Önce yumuşama ve normalleşme, sonra, içeriği belli olmayan ‘Yeni Anayasa’, daha sonra da etki ajanı tartışmaları. Ne emekliliği, ne de emeklinin yaşadıklarını elbette düşünmüyorlar.”

 

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Emniyet

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