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Derste boğazına cisim kaçtı, öğretmeni 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

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#Heimlich Manevrası#Şanlıurfa#Ders
Derste boğazına cisim kaçtı, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 15:39

Şanlıurfa'da üniversite hazırlık sınavlarına hazırlanan kız öğrencinin boğazına kaçan plastik cismi, öğretmeni ‘Heimlich' manevrasıyla çıkardı. O anlar, kameraya yansıdı.

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Haliliye Mahallesi'ndeki özel bir öğretim kursuna giden kız öğrenci, derste boğazına plastik bir cismin kaçmasıyla nefes alamaz hale geldi. Panik yaşayan öğrenci, sırasından kalkıp öğretmeninden yardım istedi. İlk yardım bilgisi olan öğretmen, Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes almasını sağladı. Olaydan sonra çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öğrencinin durumunun iyi olduğu belirlendi.

Öğretmenin, nefes alamayan öğrenciye müdahale ettiği anlar ise kursun güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Heimlich Manevrası#Şanlıurfa#Ders

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