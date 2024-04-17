Dersimiz bu kez insanlık... Turşular reçeller defne için

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DAHA önce yaptıkları sıfır atık ve zeytinyağı üretimi projeleriyle hem bölge halkına hem de diğer köy okullarına örnek olan İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Ayaskent köyündeki İrfan Kırdar Ortaokulu’ndaki çalışmalar Hürriyet’te ‘Dersimiz Üretim’ başlığıyla yayımlanmıştı. Öğrenciler okul bahçesinden elde ettikleri mahsulden yaptıklarıyla ürün çeşitliliğini artırmış, turşu ve reçelleri de ‘Ayasköy’ markasıyla satışa çıkararak kazandıklarını eğitim yuvalarının eksiklerini gidermek için harcamışlardı.

Topraktan üretime ve satışa kadar tüm süreci Müdür Murat Mutlu koordinasyonunda sürdüren okul öğrencileri bu kez turşu ve reçelleri; İzmir’in Kınık ilçesinde yaşayan ve tedavisi için yaklaşık 60 milyon TL’ye ihtiyaç duyulan 14 aylık SMA Tip-1 hastası Defne Gürbulak adına satıyor. Mutlu, İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyasıyla yüzde 40’ı toplanan paraya katkı sunmak istediklerini söylüyor:

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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ

“Öğrencilerimizle üretim ve girişimcilik temelli faaliyetleri okulumuzda sürdürüyoruz. Bu yüzden turşu kurmayı, sirke yapmayı, zeytinyağı sıkmayı, reçel kaynatmayı, meyve kurutmayı öğretiyoruz. Esas amacımız çocuklara beceri kazandırmak. ‘Ayasköy’ isimli markamıza turşu ve reçelin yanına portakal, elma, armut kuruları da ekledik. Öğrencilerimiz üretim konusunda artık daha hızlı ve tecrübeli. Biz para kazanmak amacıyla iş yapan bir işletme değiliz.

İLK KIVILCIM GEÇEN YIL ATILDI

Elde ettiğimiz geliri SMA hastası çocuklara bağışlamayı düşündük. Aslında gelirlerin ihtiyaç sahibi SMA’lı çocuklara bağışlanmasıyla ilgili ilk adımı geçen sene, aynı hastalıkla mücadele eden bir başka çocuğumuz Kaan Efe için atmıştık. Onun tedavisi için bağışta bulunmuştuk ve yeterli para toplanmıştı. Bu yıl ise bir velimiz aracılığıyla, bize yakın bir yer olan Kınık’taki SMA Tip-1 olan Defne’nin haberini aldık. Şu ana kadar 25 bin liraya kadar bir destek sağladık. Ortalama bir kavanoz turşuyu ve reçeli genelde 100 liradan veriyoruz. Ancak sabit bir fiyat koymadık, gönüllülük esasına göre satıyoruz.

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ZAMANLA YARIŞIYORUZ

Zamanla yarışılan bir destek süreci yürütülüyor. Yurtdışından alınan dolara endeksli fiyat teklifiyle güncel kurla yaklaşık 60 milyon TL’lik ihtiyacın 24 milyon TL’si yani yüzde 40’ı toplandı. Bu kızımız 2 yaşına gelene kadar kalan paranın toplanması gerekiyor. Yoksa bunca çaba bir işe yaramaz. Çünkü kilo ve yaş çok önemli bu tedavide.”

TOPRAKSIZ TARIMA DA BAŞLADIK

Müdür Mutlu, yaptıkları tarımsal faaliyetleri şöyle anlattı: “Okulumuzda dikey ve topraksız tarıma başladık. 45-50 bin liralık pahalı bir makine olduğu için eski öğrencilerimiz, Ayaskent Sanayisi’nde ihtiyacımız olan topraksız tarım makinesini üretti. Biz de seramızda bu yöntemle çilek üretimine başladık. Normalde 1 birim çilek alabileceğimiz alandan 3 birim çilek alabiliyoruz. Şimdi makine sayısını artıracağız. 4 ayda bir farklı mahsuller deneyerek çeşitliliğimizi de artırmayı hedefliyoruz.”