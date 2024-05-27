Ders ve teknoloji atölyelerinden 5 bin mezun

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Projede, öğrenciler, 8 aylık eğitimle, İBB Ders Atölyeleri ile temel branşlarda sınavlara hazırlanırken, Teknoloji Atölyelerinde ise robotikten kodlamaya, yapay zekâdan mobil uygulama geliştirmeye kadar farklı alanlarda hünerlerini sergiledi.

Öğrenciler diploma ve ödüllerini dün Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda düzenlenen törenle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı. Mezuniyet ve ödül töreninde, “En büyük güç kaynağımız” dediği gençlerle buluşan İmamoğlu, toplumların gelişmesi ve çağı yakalamasının ancak gençler mümkün olduğunu, bunun için de eğitim ve teknolojide çok üst seviyede olmak gerektiğini vurguladı. Bu anlamda İBB’nin üzerine düşeni yapma gayreti içinde olduğunu ve eğitimi destekleyeceklerini dile getiren İmamoğlu, öğrenci yurtlarını ikiye, üçe katlayacaklarını öğrenci burslarını arttıracaklarını söyledi. Eğitim atölyelerinde, 13 şubede, 28 derslikte, 120 eğitmen ve PDR uzmanıyla öğrencilere hizmet verildiğini anlatan İmamoğlu, bugüne kadar teknoloji eğitimi verdikleri öğrenci sayısının 3 bin 615’e ulaştığını ve 5 bin 70 öğrenciyi sınava hazırladıklarını belirtip, bu sayıyı artıracaklarını söyledi.