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Ders öncesi müzikli egzersiz

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Şule Yüksel#Öğretmen
Ders öncesi müzikli egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Kayseri’de Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda görevli 24 yıllık sınıf öğretmeni Şule Yüksel (44), öğrencilerin sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla, derse başlamadan önce okul bahçesinde müzikle fiziksel egzersiz yaptırıyor.

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Öğrencilerin bu etkinlikle derslerinde daha başarılı olmalarının amaçlandığını belirten Yüksel, “Kurduğumuz komisyonda birkaç öğretmen arkadaşımla birlikte her gün düzenli olarak sabah saatlerinde hava şartlarının da soğuk olması durumunda ikinci, üçüncü ders saatlerinde ya da teneffüs saatlerinde ya da öğle arasında bu etkinliği yürütmekteyiz. Ben çocukların dikkatlerini toplamak, daha motive etmek amacıyla bu etkinliğe bir de müzik ekledim. Her güne yeni bir müzik, yeni bir dans hareketiyle birlikte bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Her şeyden önce sağlığımıza ve çocukların gelişimine katkısı çok büyük” ifadelerini kullandı.

Ders öncesi müzikli egzersiz

Öğrencilerin müzik eşliğindeki egzersizi sosyal medyada beğeni topladı.

 

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#Kayseri#Şule Yüksel#Öğretmen

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