Ders öncesi müzikli egzersiz

Öğrencilerin bu etkinlikle derslerinde daha başarılı olmalarının amaçlandığını belirten Yüksel, “Kurduğumuz komisyonda birkaç öğretmen arkadaşımla birlikte her gün düzenli olarak sabah saatlerinde hava şartlarının da soğuk olması durumunda ikinci, üçüncü ders saatlerinde ya da teneffüs saatlerinde ya da öğle arasında bu etkinliği yürütmekteyiz. Ben çocukların dikkatlerini toplamak, daha motive etmek amacıyla bu etkinliğe bir de müzik ekledim. Her güne yeni bir müzik, yeni bir dans hareketiyle birlikte bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Her şeyden önce sağlığımıza ve çocukların gelişimine katkısı çok büyük” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin müzik eşliğindeki egzersizi sosyal medyada beğeni topladı.