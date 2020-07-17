Dernek binasında kumar oynarken yakalandılar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde devriye görevi yaparken bir dernek binasında, kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine dernek binasına baskın yapıldı. İskambil kağıtları ile 3 bin 300 ve 100 dolar ele geçirilirken, kumar oynayan 4 kişiye bin 225’şer lira idari para cezası uygulandı.

4 kişi arasında yer alan ve dernek başkanı olduğu belirlenen adı açıklanmayan kişi hakkında ayrıca ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.