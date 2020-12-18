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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Derik'teki halk pazarı, koranavirüs tedbirleri kapsamında açılmayacak

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Derik'teki halk pazarı, koranavirüs tedbirleri kapsamında açılmayacak
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MARDİN'in Derik ilçesinde pazartesi günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla ikinci bir duyuruya kadar açılmayacak.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar açılmayacak. Karar, belediye hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonslarla ilçe halkına duyuruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbiri olumlu karşıladı. Halk pazarı ile ilgili kararın yerinde bir karar olduğunu ifade eden vatandaşlar, salgın bitene kadar bu durumun böyle devam etmesi gerektiğini ve kurallara herkesin uyması gerektiğini söyledi.

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