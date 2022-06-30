Derenin değil... Otelin yeri yanlış

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Düzce’de derenin yeri değil otelin yeri yanlış” diyen uzmanların değerlendirmeleri şöyle:

YASAYA AYKIRI İNŞA EDİLMİŞ

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan: “Otel ve arka tarafta görülen konutlar yasaya aykırı olarak, taşkın riski yüksek alan üzerinde inşa edilmişler. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Otel henüz inşa halinde fenni mesuliyetini ve yapı denetimini üstlenen firmalar, inşaat ruhsatı veren belediye her kimlerse sorumlular ortaya çıkarılmalı. Taşkın riski yüksek alana inşaat izni vermek 7269 sayılı Afetlere ilişkin Tedbirlerle Yardımlar Kanunu’na aykırı. Bu kanunun ikinci maddesi su baskınına, yer sarsıntısına, kaya düşmesine, çığa uğramış veya uğrayabilir bölgeler tespit edilerek şehirlerde imar planına, kasaba ve köylerde harita veya krokilere işlenmek suretiyle mahalinde ilan edilir. Üçüncü maddesine göre de belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dahilinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan yerlerde vali ve kaymakamlar, yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Buraya bir kişi baksa ‘dere yatağında deyip inşaat izni verilemez’, demesi gerekirdi. Dolayısıyla buraya imar ve inşaat ruhsatı verenlerin suç işlediklerini düşünüyoruz. Düzce’de derenin anormalliği yok, o binaların o yataklarda yapılması anormal. O otel olmasa dere zaten yatağında akacaktı.”

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SORUN DOĞADA DEĞİL

İnşaat Mühendisleri Odası eski Başkanı Cemal Gökçe: “Dere yataklarına, su taşkın mesafesi içinde hiç bir yapı yapılmamalıdır. 50 senede olmasa da 51. senede o sel gelir. Biz depremi, afetleri geçmişe bakarak değerlendiririz. Doğa olayı can ve mal kayıplarına neden oluyorsa afettir. Kayıp yoksa afet değildir. Çığ düşer, yağmur yağar, deprem, heyelan olur, sel gelir. Bunlar doğa olayıdır ama siz dere yataklarında taşkın mesafelerini dikkate almadan bina yaparsanız; önünde sonunda o sel geldiğinde can ve mal kaybına uğrarsınız. Yağmuru, depremi engelleyemeyiz ama doğru yerlere doğru yapıları yapabiliriz. Ordu, Kastamonu, Bartın, Düzce için de böyle. Sorunu doğada değil insanlarda ve rant düzeninde aramamız lazım.”

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İKLİM KRİZİYLE ALAKASI YOK

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: “Yağan yağışların iklim kriziyle falan ilgisi yok, tamamen mevsime bağlı meydana gelen normal yağışlar. Anormal olan sizin orada olmanız. Otele, yıkılan köprülere, hasar gören konutlara bakın. Yıkılmaları sürpriz değil, yıkılmayanlarınki mucize. Sonu baştan belli bu olayların. Su akar yatağını bulur, dere yatağı içinde akmış gitmiş. Bozkurt geçen yıl yaşadı felaketi hâlâ dere kenarına inşaat yapılıyor, Dereli deseniz öyle. Karadeniz’de doğal olan bu yağış sistemi denizden besleniyor, yağışa dönüşüyor. Doğayla savaşı kazanmanız mümkün değil. Dere yatağını boş tutacaksınız.”

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2 KİŞİ HÂLÂ ARANIYOR

KASTAMONU’nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde sele kapılan Recep Bakırcı (22) ile Düzce Kaynaşlı’da çöken köprüde kullandığı iş makinesiyle sulara kapılan operatör Okan Bayrak’ı arama çalışmaları dün de sürdü. AFAD 13 ilde sel ve su baskınları nedeniyle 1733 ihbar yapıldığını duyurdu.

6 İLE KIRMIZI UYARI

Meteorolojiden alınan verilerle bugün için Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’a kırmızı uyarı verildiği, bu illerde 6 bin 3 personel, 1770 araç ve 5 helikopterin görevlendirildiği aktarıldı. (DHA)

İyi ki açılmamış

DÜZCE’de meydana gelen selde 300 milyon liralık yatırımla yapılan kaplıca oteli de hasar gördü. 3 ay sonra açılışı yapılacak olan otelin 1 bloku tamamen yıkılırken, diğer alanlar da selden etkilendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, hasarı görenler “İyi ki bu otel açılmamış. Yoksa facia olurdu” dedi. (İHA)