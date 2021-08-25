Dereli’de yaralar sarıldı

Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinin etkilendiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel felaketinin birinci yılında Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada özetle şu noktalara dikkat çekti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 11 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından Giresun’daki yaraları kısa zamanda sardı. Selden etkilenen köprüler ve yollar kısa sürede yeniden inşa edildi. Özellikle Dereli’nin çehresi tamamen değiştirildi. Geçen yıl bölgeye ilk ayak bastığımızda korkunç bir tablo vardı. İlk andan itibaren seferberlik ruhu ile bu afetin izlerini silmek için çalıştık. Hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarına ve kalıcı yapılarımızın inşasına başlayarak bir yıl içinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik.

‘ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL’

Dereli ilçesine ilk geldiğimiz andaki kötü tablo artık yok. Eskisinden daha güzel bir Dereli var. Devletimizin gücü ve tecrübesi ile yollarımız, köprülerimiz, elektrik ve şebeke suyu altyapısındaki sıkıntılar afetin en başından adım adım giderildi. Dereli, sel afetinden çok zarar gördü ancak tüm yaralar sarıldı.”

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