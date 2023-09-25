Depremzeye Kore vefası

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Hatay Muharip Gaziler Derneği’nin eski Antakya sokaklarındaki binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Türkiye’de yaşayan Korelilerin 2009 yılında kurduğu Koreliler Derneği ile Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu işbirliğiyle, dernek binasının belediyenin Atatürk Parkı içerisinde tahsis ettiği alanda yeniden inşa edilmesine karar verildi. Yeni dernek binasının yer tahsisi için Atatürk Parkı’nda tören düzenlendi. Törene, Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Başkanı Kyubaek Cho, Genel Sekreter Osman Sooyong Oh, Koreliler Derneği Başkanı Younghoon Kim, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Muharip Gaziler Derneği Hatay İl Başkanı Ramzi Bakır, Kore gazileri ve yakınları katıldı. Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Osman Sooyong Oh, bölgenin halini 1950 yılında yaşanan Kore Bağımsızlık Savaşı’ndaki duruma benzettiklerini söyleyerek, “Kore’ye gelen kardeşlerimiz nasıl canlarını feda ettiyse biz de deprem sonrası Türk halkına yardım etmek zorunda olduğumuzu hissettik. Türk devleti ve Kore gazilerimizle birlikte yürüyeceğiz” dedi.

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İLK PREFABRİK EV TESLİM EDİLDİ

-Yer tahsis töreninin ardından merhum Kore gazisi Salim Alkan’ın yıkılan evinin yerine inşa edilen prefabrik konut, Alkan’ın eşi Meryem Alkan’a teslim edildi. Proje kapsamında Kore Gazisi Ali Çekme’nin eşinin yaşadığı evin depremde hasar gören kısmı da onarıldı. Kore Gazisi İzzettin Alkan’ın depremde yıkılan evinin yeniden inşa sürecinin devam ettiği bildirildi. Hatay Muharip Gaziler Derneği binasının inşa süreci ise önümüzdeki ay başlayacak.