Depremzedelerin evlerine dadanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremzede vatandaşların ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle giremediği evlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıgüllük Mahallesi'nde deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binadaki evlerde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.