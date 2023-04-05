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Depremzedelerin evlerine dadanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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#Gaziantep#Hırsızlık#Emniyet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 17:04

Gaziantep'te, deprem nedeniyle boşaltılan bina ve bina garajında hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremzede vatandaşların ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle giremediği evlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıgüllük Mahallesi'nde deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binadaki evlerde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Gaziantep#Hırsızlık#Emniyet

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