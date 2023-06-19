Depremzedeleri dolandırdılar vicdansızlar

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Paylaşımı gören birçok depremzede aile konteyneri alabilmek için başvuruda bulundu. Kendilerinden istenilen depremzede belgesini ve nakliye ücretlerini gönderen ailelerin bekleyişi sonuçsuz kaldı. Telefonları engellendi, paraları geri gönderilmedi ve mesajlaşmalar sayfa tarafından silindi. Deprem bölgesindeki zor durumda olan depremzedeler, bu gibi dolandırıcılık faaliyetlerine karşın şikâyetçi olmakta ‘bilgi eksikliği ve zorlu koşullar’ sebebiyle vazgeçiyor ya da çekiniyor.

‘ŞİKÂYET SÜRECİ YORUCU’

Hatay Defne’de bir köyde yaşayan Selvihan Bilgin, “7 bin TL olan nakliye ücretinin 3 bin 500 TL’sini şimdi, kalan kısmı teslim alınca ödemem söylendi. Hızla gönderin, hakkınız gitmesin deyince parayı göndermiş oldum. Bir süre sonra her yerden engellendim. Şikâyetçi olmak için yaklaşık 500 TL yol ücreti harcadım, en son vazgeçtim” diye konuştu. 3 bin 500 TL parasını kaptıran Hataylı Mahmut Bereketoğlu, “Şikâyet süreci çok yorucuydu, vazgeçtik. Sırf karakola ulaşmak bize bin liraya mal oluyor. Başkası mağdur olmayacaksa biz onu da vermeye razıyız” dedi. Olayla adı anılan Instagram sayfasından bir görevli “Böyle bir çalışmamız vardı, bitti. Artık yok” ifadelerini kullandı.