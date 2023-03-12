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Depremzedelere 'tablolu' destek

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#Batman#Depremzede#Tablo
Depremzedelere tablolu destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

Batman TOBB Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları tablolar, depremzedeler için satışa çıkarıldı.

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‘Bir fırça da sen at’ sloganıyla öğrencilerin resmettiği 25 tablo, Batman Valiliği koordinesinde düzenlenen kermeste sergilendi. Okul müdürü Veysi Aksoy, 10 resim öğretmeni ve 150 öğrenci ile eğitim-öğretimin sürdüğü okulda resmedilen tabloların satışından elde edilecek gelirin, afetzedeler için bağışlanacağını söyledi. Resim öğretmeni Hamit Can ise “Deprem bölgesinde yaşayan çocuklara renk katabilmek adına kendi boya ve fırçalarımızla, orada yapılacak yeni okullar ve duvarları tablo olarak süslemek için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız” diye konuştu. 

Resim bölümü öğrencilerinden Simay İpek de “Depremzedelere bir umut olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

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#Batman#Depremzede#Tablo

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