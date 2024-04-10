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Depremzedeler konteyner camide bayram namazlarını kıldılar

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#Depremzede#Bayram#Kahramanmaraş
Depremzedeler konteyner camide bayram namazlarını kıldılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:21

Depremin vurduğu Hatay’da afetzede vatandaşlar, bayram namazlarını konteyner camide kıldılar.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce konut yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin üzerinden geçen 14 ay geçmesine rağmen depremin etkisi Hatay’da hissedilmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren konteyner ve betonerme camileri doldurmaya başladılar. Antakya ilçesi Aladdin Mahallesi’nde bulunan konteyner camide de cemaat caminin dışına taştı. Konteyner camide, vatandaşlar bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

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#Depremzede#Bayram#Kahramanmaraş

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