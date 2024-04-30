Depremzede öğretmenlere geri dönüş hakkı

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Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

HİZMET PUANINA GÖRE ATANACAKLAR

Başvurular 3-6 Mayıs arasında, atamalar ise 7 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ayrıca atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilecek.