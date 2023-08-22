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Depremzede kardeşler doktor adayı

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Gaziantep#İslahiye
Depremzede kardeşler doktor adayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:00

Adıyaman’da konteynerkentte yaşayan depremzede kardeşler Fatma Nida ve Nurullah Yaşar, üniversite sınavında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

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Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki evleri depremde hasar gören Fatma Nida (20) ile kardeşi Nurullah Yaşar (18),Adıyaman’daki konteynerkentte yaşamaya başladı. Abla- kardeş günde 8 saat ders çalışarak hazırlandıkları YKS’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmayı başardı.

Depremzede kardeşler doktor adayı

KONTEYNER KENTTE HAZIRLANDILAR

Kardeşiyle yardımlaşarak ders çalıştıklarını söyleyen Fatma Nida Yaşar, “İkimizin de hedefi iyi bir tıp fakültesiydi, kardeşim ile aynı üniversitede, aynı bölümde okuyacak olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi. Nurullah Yaşar da “Beklenmeyen deprem felaketi yaşadık. Bizim için toparlanmak biraz zor oldu. Yaklaşık 1 ay çalışma imkânımız olmadı, bende bu sürede bir vakıfla deprem bölgelerine yardım götürerek değerlendirdim. Asla pes etmeden tekrar başladık, neticesinde güzel bir sonuç elde ettiğimize inanıyorum. Aynı üniversite olması bizim için biraz sürpriz oldu. İnşallah bundan sonra da beraber okur, üniversiteyi bitirir istediğimiz hedefe ulaşırız. Ablam en yakınımdı, artık sınıf arkadaşım da oldu” diye konuştu. Baba Fevzi ve anne Gülsüm Yaşar da evlatları ile gurur duyduklarını ifade ettiler. 

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#Adıyaman#Gaziantep#İslahiye

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