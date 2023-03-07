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Depremzede esnafa konteyner çarşı: Kim, nasıl yararlanacak? Düşük faizli kredi detayı

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#Konteyner Çarşı#Esnaf#Çarşı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 13:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentte esnaflar için 3 bin dükkandan oluşan konteyner çarşılar oluşturulacak. İlk etapta 5 kentte 3 bin konteyner dükkan olması planlanırken, CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun canlı yayında detayları paylaştı.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 1 ay geçti. Afetten etkilenen ve dükkanları yıkılan esnaflar için konteyner çarşılar oluşturulacak. İlk etapta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye'de devreye girecek konteyner çarşılarda toplamda 3 bin konteyner bulunacak.

Depremzede esnafa konteyner çarşı: Kim, nasıl yararlanacak Düşük faizli kredi detayı

CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun konteyner çarşılara ilişkin son detayları aktardı...

3 bin dükkandan bahsediyoruz öncelikle, bunlar konteyner dükkanlar olacak. Yeni dükkanlar yapılana kadar tıpkı barın ihtiyacında olduğu gibi şimdi esnaf için konteyner dükkanlar yapılacak. İlk etapta 5 ilde olacak. Sonra planlamaya göre bu şekillenecek.

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İlk etapta 3 bin konteyner çarşı yapılacak ama bu sonrasında artabilir. Yeri AFAD belirleyerek ve konteynerların altyapısını da AFAD yapacak. Konteynerların finansmanını ise TESKOMB sağlayacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye'de devreye girecek bu konteyner çarşılar.

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Esnafa yönelik olacak. Berber, çay ocağı, kasap, züccaciye gibi dükkanlar kurulacak. Konteyner dükkanlara ürün alınabilmesi için uygun kredi imkanı sağlanacak.

TESKOMB'un kefil olduğu Halk Bank kredisi kullandırılacak. 250 bin TL ilave kredi çekme imkanı getirildi. Kredi 1 yıl ödemesiz olacak, 60 ay vadeli ve düşük faizli olacak.

TESKOMB bölgede tespitler yapıyor. Depremzede esnaf dükkanı yıkılmışsa müracaat edecek ve bu imkandan yararlanabilecek. Başvuru kısmı daha sonra gerçekleşecek.

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#Konteyner Çarşı#Esnaf#Çarşı

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