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Depremzede Daçkalılar Darüşşafaka’da geceleyecek

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#Depremzede#Darüşşafaka#Öğrenci
Depremzede Daçkalılar Darüşşafaka’da geceleyecek
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

Darüşşafaka, depremzede öğrenciler için başlattığı uzaktan eğitim desteğinden faydalanan 100 öğrenciyi eğitim kurumlarında ağırlayacak.

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Geçtiğimiz yıl depremden etkilenen ve annesi ya da babası hayatta olmayan 100 öğrenciye 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, buna ek olarak 100 öğrenciye de uzaktan eğitim desteği vermeye başlamıştı. 11 ildeki bu öğrencilere tablet ve internet erişimi sağlayan kurum, haftanın iki günü uzaktan İngilizce, teknoloji ve görsel sanatlar eğitimi veriyor. Bunun yanı sıra  psikolojik destek sağlıyor.

İSTANBUL’A DAVET

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Gaziantep’te uzaktan eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Arpacı, “Yaz döneminde onları İstanbul’a davet edeceğiz. Çünkü biz ‘Darüşşafaka’da bir gece bile geçiren artık Darüşşafakalıdır’ diyoruz” dedi.     

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Depremzede Daçkalılar Darüşşafaka’da geceleyecek

SANAL SINIFTA BULUŞUYORLAR

Deprem bölgesinde uzaktan eğitim alan Daçkalılar, sanal sınıflarda buluşuyor. Sanal sınıflarda deprem bölgesindeki  çocuklar bir arada ders işliyor. Yani bir sınıfta 11  ildeki öğrenciler aynı anda eğitim görüyor.

 

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#Depremzede#Darüşşafaka#Öğrenci

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