Depremzede çocuklara iyilik merkezi

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6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde bazı uzuvlarını kaybeden çocuklar oldu. Bu çocukların ihtiyaç duydukları rehabilitasyonları yapabilmek için Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü önderliğinde, Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçılar ile birlikte “Çocuk İyilik Merkezi (ÇİM)” kuruldu.

HATAY’DA ORTAK BİRİM

Hatay’da yaşayan, uzuvlarını kaybetmiş çocukların ortez–protez ihtiyacını karşılamak ve rehabilitasyon desteği sağlamak amacıyla ÇİM, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile güçlerini birleştirerek Ortak Hizmet Birimi’ni açtı. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu II. Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Gürleyik’in katılımıyla 2 Ağustos’ta açılışı yapılan Ortak Hizmet Birimi’nde ampute çocuklara; protez-ortez ihtiyacının karşılandığı, fizyoterapi ve psikolojik danışmanlık desteğinin verildiği bütünleşik bir hizmet sunuluyor. Prof. Dr. Meryem Tuncel, “Temel amacımız doğal ve doğal olmayan felaketlerden etkilenen çocuklarımıza dikkat çekmek ve destek olmak” diyor.

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ÇİM’E NASIL BAŞVURULUR?

ÇİM’in hizmetlerinden yararlanmak için hastalar ya da yakınları doğrudan başvuru yapamıyor ancak hekimleri vasıtasıyla yönlendiriliyor. Türkiye’nin her yerinden afet ve felaketlerden etkilenmiş hastalar için sadece kendilerini takip eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları ve aile hekimleri https://cocukprotez.org/ internet sitesinden hasta bilgileri ile hastalar adına başvuru yapabiliyor.

REKTÖR ŞEFKATİ

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremde uzuv/uzuvlarını kaybeden ampüte çocuklar ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda tedavileri süren çocukları Hatay konteynerkentteki yaşam alanlarında sık sık ziyaret ederek tek tek ilgileniyor.