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Bitlis Eren ÃœniversitesiÂ Kayak Merkezi'ndeki festivale katÄ±lanÂ depremzede Ã§ocuklara,Â gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler tarafÄ±ndan Ã¶rÃ¼len atkÄ± ve bere ileÂ eldivenler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Daha sonra Ã§ocuklara kÄ±zak veren ekipler, beraber vakit geÃ§irdi.Â ÅžarkÄ±lar sÃ¶yleyen Ã§ocuklar, mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde oyunlar oynadÄ±. Ã‡ocuklara ekmek arasÄ± sucuk ikramÄ±nda da bulunuldu.Â