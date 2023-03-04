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Depremzede çocuklar, 'Kar Festivali'nde moral buldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kar Festivali#Depremzede#Bitlis
Depremzede Ã§ocuklar, Kar Festivalinde moral buldu
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 04, 2023 14:48

Bitlis'te misafir edilen depremzede ailelerin Ã§ocuklarÄ± iÃ§inÂ 'Kar Festivali' dÃ¼zenlendi. Ã‡ocuklar, festival kapsamÄ±nda organize edilenÂ etkinliklerde moral buldu.Â

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Bitlis Eren ÃœniversitesiÂ Kayak Merkezi'ndeki festivale katÄ±lanÂ depremzede Ã§ocuklara,Â gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler tarafÄ±ndan Ã¶rÃ¼len atkÄ± ve bere ileÂ eldivenler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Daha sonra Ã§ocuklara kÄ±zak veren ekipler, beraber vakit geÃ§irdi.Â ÅžarkÄ±lar sÃ¶yleyen Ã§ocuklar, mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde oyunlar oynadÄ±. Ã‡ocuklara ekmek arasÄ± sucuk ikramÄ±nda da bulunuldu.Â 

Depremzede Ã§ocuklar, Kar Festivalinde moral buldu



Bitlis Eren Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Necmettin ElmastaÅŸ, Ã§ocuklarÄ±n bir nebzeÂ olsun depremi unutmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla etkinlikÂ dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. ElmastaÅŸ, depremden etkilenen illerden Bitlis'e gelen ailelerÂ olduÄŸunu belirterek, "Bitlis'e depremin etkilediÄŸi her ilden gelen aileler var. Burada bir deÄŸiÅŸiklik olsun, Ã¶zellikle Ã§ocuklar bir nebze de olsa bu depremin etkisinden uzaklaÅŸsÄ±n, diye onlar iÃ§in bÃ¶yle bir etkinlik tertiptendi. Ã‡ocuklar, burada kar Ã¼zerinde kÄ±zak etkinliÄŸinde gÃ¼nÃ¼ geÃ§irecek. Ä°limizde de 6 bin civarÄ±nda deprem bÃ¶lgesinden gelen depremzede ailemiz var. 50'den fazla STK'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Medeniyet Platformu ile Bitlis Eren Ãœniversitesi Merkez MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'mÃ¼zle bu etkinliÄŸi hazÄ±rladÄ±lar" dedi.Â 

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#Kar Festivali#Depremzede#Bitlis

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