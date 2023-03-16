Depremzede bebeklere sütanne olun

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TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremde enkazdan çıkarılan 1 yaşındaki bebeğe sütanne olan oyuncu Burcu Kara’nın hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Bunu çok saygıyla karşılıyorum. Özellikle kendi emen bebeği olan anneler, Burcu Hanım da bunlardan birisi, daha çok hassasiyet gösteriyor, çocuklarla ilgili daha hassas davranıyor. Ancak sütannelik konusu daha doğrusu emzirme konusu bizim inancımızda çok önemli bir husus. Çocuk ile anne-baba arasında gerçekten ebeveynlik ilişkisi kurar. Çocukla kardeş arasında da kardeşlik ilişkisi kurar."

SONSUZ BAĞ KURULUYOR

Çağdaş araştırmaların, emzirme ile birlikte annenin genetik özelliklerinin çocuğa geçtiğine işaret ettiğini belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani sonsuza kadar değiştiremeyeceğiniz, yok edemeyeceğiniz aslında bir ünsiyet kuruyorsunuz. Dolayısıyla rastgele emzirmelerin olmaması gerekiyor. Biz depremzede çocuklarımızın beslenmesi hatta sütannelik yapılmasını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Sütannelik yapmak isteyen vatandaşların en yakın bakanlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyor.

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Bakan Derya Yanık , AK Parti grubu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KAYIT ALTINA ALIYORUZ

Biz sütanne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli altyapıyı hazırladık. Bu noktada vatandaşlarımıza çocuklarımızla ilgili her konuda olduğu gibi yardımcı olmaya hazırız. Önemli bir konu. Şöyle bir şeyi ister miyiz; Türkiye üzerinde veya dünya üzerinde bilmediğimiz, kim olduğunu da artık takip etme şansımız olmayan bir çocuğumuz var. Burada tamamen, anne-çocuk veya ebeveyn-çocuk arasında doğrudan doğruya varoluşsal ilişki kuran bir halden bahsediyoruz. Sadece bir beslenme değildir süt emzirme. Onun için takip etmek önemli."

ÖRNEK ÜNLÜ

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- Geçtiğimiz aralık ayında ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Burcu Kara, enkazdan çıkarılan bir yaşındaki bebeğe sütannesi oldu. Kara, şu açıklamayı yapmıştı: “İstanbul’a getirilen bebeğe sütannelik yaptım. Hep aklımdan geçiyordu, ‘Keşke oradaki bebeklere süt gönderebilsem’ diye ama mümkün olmadı. Ajansımdan, ‘Burcu, bir yaşında bebek var ve hiçbir şey yemiyor. Bir tek anne sütünü deneyebiliriz. Yardımcı olur musun?’ diye sordular. Üç kere denedik fakat reddetti. Çünkü onun istediği annesiydi aslında. Minik yavru için elimizden ne gelirse yapacağız.”