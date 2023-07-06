Depremzede anne ve kızından el ele yeni adım

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Nesrin Kayabiter (41) ve kızı Rimes Kayabiter (13), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, Hatay'da yakalandı. Yıkılan evlerinin enkazında kalan anne ve kızı, saatler sonra yaralı olarak çıkarıldı. Nesrin ve Rimes Kayabiter, Hatay'daki ilk tedavilerinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

BİRER BACAKLARINI KAYBETTİLER

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde tedaviye alınan anne ve kızı, tüm müdahaleye rağmen birer bacağını kaybetti. Nesrin Kayabiter'in sağ bacağı, kızı Rimes Kayabiter'in de sol bacağı diz altından ampute edildi. Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecinin ardından anne ve kızına, fakültede 3 boyutlu tarama sistemi ile yapılan teknoloji destekli protezleri takıldı. Anne ve kızı, depremden aylar sonra protezleri ile ayağa kalktı. Tedavi süreçlerinde görev alan sağlık personelinin alkışları eşliğinde yan yana ilk adımlarını atan anne ve kızı, el ele tutuşup yürüyerek hastaneden taburcu edilirken, buruk bir sevinç yaşadı.

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MORALLE AYAĞA KALKTILAR

-Dekan Prof. Dr. Özlem Ülger, anne ve kızının fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecinin ardından protez için uygun hale geldiğini söyleyerek, "Annenin bir taraf diz altı, kızının diğer taraf diz altı ampütasyonu vardı. Çok büyük bir travma yaşadılar. Kızımız çok daha hevesliydi, çok daha motiveydi. Hatta anneye çok fazla yardımcı ve destek oluyordu. Onun da moralini yükseltmeye çalışıyordu. İkisi de protezlerini taktıkları anda yürümeye başladılar ve tekrar kaybetmiş oldukları fonksiyonu yerine getirebileceklerini gördüler. Çok mutlu oldular. Biz de onların bu sevincine ortak olmuş olduk. İkisi de şu anda aktif olarak protezlerini kullanıyorlar" dedi.