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Depremi çocuklara oyun gibi anlatıp eğitmeliyiz

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#Yoshinori Moriwaki#Kırklareli#Deprem Eğitimi
Depremi çocuklara oyun gibi anlatıp eğitmeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 07:00

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli’nde düzenlenen “Türkiye’de deprem gerçeği” konferansına katıldı.

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Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki, depreme karşı Türkiye’de eğitimin olmadığını belirterek Japonya’da eğitimin anaokulunda başladığını aktardı. Moriwaki, “Ben 32 yıl önce Türkiye’ye geldiğimde ‘aman depremi çocuklar duymasın’ deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz” diye konuştu.

Üç hafta önce Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi. Moriwaki Marmara fay hattında hâlâ güç olduğu belirterek, “Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı” dedi.    

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#Yoshinori Moriwaki#Kırklareli#Deprem Eğitimi

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