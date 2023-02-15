Depremden kurtuldu yardıma koştu

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Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay Serinyol’da Hava Görev Komutanlığı’nda, eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz ise çocuklarıyla Malatya’daki evlerinde yakalandı. Depremden sağ kurtulan pilot çift, telefonla irtibat kurup yakınlarının da yardımıyla çocuklarını Ankara’ya gönderdikten sonra afetzedelerin yardımına koştu. Merve ve Kenan Nergiz çifti, ilk andan itibaren Malatya ve Adana’da depremzedelerin tahliyesinde ve onlara yardım ulaştırılmasında görev alıyor. Kara Havacılık Komutanlığı Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Meydan Harekât Taburu’nda görev yapan Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz, Silahlı Kuvvetler olarak canla başla afet bölgesinde görev yaptıklarını belirterek, “Bizler asker olarak yetiştirildik. Görev önceliğimizdir. İşte tam da bu yüzden çocuklarımızı ailelerimize teslim edip ilk günden itibaren hem eşim hem ben, silah arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza yardım ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.