Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremden kurtuldu yardıma koştu

Güncelleme Tarihi:

#Kara Havacılık Komutanlığı#Merve Nergiz#Kenan Nergiz
Depremden kurtuldu yardıma koştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli pilot Merve Nergiz ve eşi pilot Kenan Nergiz, depremden kurtulup afetzedelerin yardımına koştu.

Haberin Devamı

Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay Serinyol’da Hava Görev Komutanlığı’nda, eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz ise çocuklarıyla Malatya’daki evlerinde yakalandı. Depremden sağ kurtulan pilot çift, telefonla irtibat kurup yakınlarının da yardımıyla çocuklarını Ankara’ya gönderdikten sonra afetzedelerin yardımına koştu. Merve ve Kenan Nergiz çifti, ilk andan itibaren Malatya ve Adana’da depremzedelerin tahliyesinde ve onlara yardım ulaştırılmasında görev alıyor. Kara Havacılık Komutanlığı Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Meydan Harekât Taburu’nda görev yapan Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz, Silahlı Kuvvetler olarak canla başla afet bölgesinde görev yaptıklarını belirterek, “Bizler asker olarak yetiştirildik. Görev önceliğimizdir. İşte tam da bu yüzden çocuklarımızı ailelerimize teslim edip ilk günden itibaren hem eşim hem ben, silah arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza yardım ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kara Havacılık Komutanlığı#Merve Nergiz#Kenan Nergiz

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem