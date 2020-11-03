Depremde caminin minaresi hasar gördü

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde birçok bina hasar gördü. Hasar gören yapılar arasında Manavkuyu Camii’nin minaresi de yer aldı. Ekipler, tehlike oluşturmaması için camiinin minaresinin külahını aşağıya indirdi.