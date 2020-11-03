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Sibel DALLI- Ahmet ONUK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Depremde caminin minaresi hasar gördü

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Depremde caminin minaresi hasar gördü
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İZMİR’in Bayraklı ilçesindeki depremde, Manavkuyu Camii’nin minaresi hasar gördü.

Depremde caminin minaresi hasar gördü
Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde birçok bina hasar gördü. Hasar gören yapılar arasında Manavkuyu Camii’nin minaresi de yer aldı. Ekipler, tehlike oluşturmaması için camiinin minaresinin külahını aşağıya indirdi. 

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