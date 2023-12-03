Depremde çalışmayan telefonlarda GSM şirketleri kusursuzmuş

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Soruşturma dosyasına göre, deprem sonrasında yaşanılan en büyük sorunlarından biri de GSM şirketlerinin hizmet verememesi oldu. Hatay Baro Başkanlığı, 16 Mart günü 3 büyük GSM şirketi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BARO ŞİKÂYETÇİ OLDU

Baro adına avukatlar Murat Cengiz Güzeltepe ve Hamdi Evren tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “GSM operatörleri deprem bölgelerinde baz istasyonlarını binaların üzerine kurarak telafisi olmayacak bir hata ile iletişimin çökmesine sebebiyet vermişlerdir” denildi. Elektronik Haberleşme Kanunu’nda “Afet durumlarındaki haberleşmenin kesintisiz devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması” şeklinde hüküm bulunduğu kaydedilen dilekçede, “İşletmecilerin sorumluluğu açık olarak bulunmaktadır” ifadesi yer aldı.

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TAKİPSİZLİK VERİLDİ

GSM şirketleri ise “Olayın doğal afetten kaynaklı meydana geldiği, teknik imkânsızlık sebebiyle baz istasyonlarının yeniden tesis edilemediği” savunması yaptı. Savcılık, soruşturmada “Yıkılan binalarda baz istasyonlarının işlevini görecek nitelikte tesisinin deprem döneminde mümkün olmadığından firmalara kusur izafe edilemeyeceği” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.