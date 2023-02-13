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Deprem soruşturması: Bir müteahhit daha tutuklandı

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#Deprem#Adıyaman#Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 19:54

Adıyaman’da yıkılan binanın müteahhidi olan Yavuz ve Sevilay Karakuş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası ülkeden kaçmaya kalkışan müteahhitler hakkında çalışma gerçekleştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da yıkılan bazı binaların müteahhidi oldukları saptanan karı-koca Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş'un da yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

ÜZERLERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ile Sevilay Karakuş’un, Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı.

"VİCDANIM RAHAT"

Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.

TUTUKLANDILAR

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Emniyette işlemleri tamamlanan Karakuş çiftinin, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı adına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadelerine başvuruldu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yavuz Karakuş, yaptıkları binalarda kendilerinin de oturduklarını, kolonları kesilmiş olan veya fay hattı üzerinde olan birkaç binalarının yıkıldığını ileri sürdü. Karakuş çifti sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Deprem#Adıyaman#Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılı

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