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Deprem resmi ödül getirdi

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#Sena Karataş Öztürk#Florida Eyalet Üniversitesi#ÖDÜL
Deprem resmi ödül getirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri Sena Karataş Öztürk, ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’nden ‘Mükemmellik’ ödülünü kazandı.

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Öztürk’ün Kahramanmaraş merkezli depremleri anlatan resmi, üniversitenin onur koleksiyonunda ömür boyu yer alacak ve bir yıl boyunca sergilenecek. Üniversitenin görsel sanatlar alanında doktora yapan 31 yaşındaki Öztürk, yarışmada ‘Görsel Sanatlarda Mükemmellik’ ödülünü aldı. Öztürk’ün akrilik boyayla hazırladığı ve Kahramanmaraş depremini konu alan ‘Devastation (Yıkım)’ isimli resmi, ona ikinci kez bu ödülü getirdi. Öztürk, 2022’de düzenlenen aynı yarışmada Amerikan tarihi simgeleyen ‘Fox Hill Tower’ isimli kuleyi resmettiği çalışmasıyla ödül kazanmıştı.

 

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#Sena Karataş Öztürk#Florida Eyalet Üniversitesi#ÖDÜL

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