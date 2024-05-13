Deprem resmi ödül getirdi

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Öztürk’ün Kahramanmaraş merkezli depremleri anlatan resmi, üniversitenin onur koleksiyonunda ömür boyu yer alacak ve bir yıl boyunca sergilenecek. Üniversitenin görsel sanatlar alanında doktora yapan 31 yaşındaki Öztürk, yarışmada ‘Görsel Sanatlarda Mükemmellik’ ödülünü aldı. Öztürk’ün akrilik boyayla hazırladığı ve Kahramanmaraş depremini konu alan ‘Devastation (Yıkım)’ isimli resmi, ona ikinci kez bu ödülü getirdi. Öztürk, 2022’de düzenlenen aynı yarışmada Amerikan tarihi simgeleyen ‘Fox Hill Tower’ isimli kuleyi resmettiği çalışmasıyla ödül kazanmıştı.