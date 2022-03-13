Deprem olduğunu sanan aile son anda kurtuldu

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İlçeye bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde Faruk Can’a ait tek katlı kerpiç evin dün saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle bir tarafı çöktü. 5 kişilik aile, panik halinde dışarı kaçtı.

Çökme sırasında eşi ve 3 çocuğu ile evde bulunan bulunduklarını belirten Faruk Can, "Birden duvarlarda ve evin çatısından sesler gelmeye başladı. Biz de deprem oluyor zannettik ve kendimizi can havliyle dışarıya attık. Evin sol tarafının çöktüğünü görünce şok geçirdik. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Sonra komşular yardıma geldi ve çöken tarafta bulunan eşyaları diğer odalara taşıdık. Ben inşaat işçiyim ne yapacağımı bilmiyorum. Evi tamir etmek için destek bekliyorum" dedi.

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Can ailesini ziyaret eden Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

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