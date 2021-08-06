Deprem mi oldu? Ne zaman, nerede deprem oldu? Kandilli 6 Ağustos son dakika deprem listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 6 Ağustos 2021 son depremler listesi...
Son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, yayınlanan en güncel deprem listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.06 07:38:05 36.3932 27.1173 7.7 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:33:12 36.3557 27.2793 10.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:30:29 36.2425 27.1765 9.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:21:21 36.2817 27.1850 18.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 07:15:33 36.3020 27.0333 9.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 07:12:54 36.0325 27.2388 64.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 06:59:50 36.2258 27.1332 26.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 06:58:23 36.3273 27.2565 15.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 06:48:43 36.3398 27.0992 13.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 06:34:33 36.3512 27.1750 4.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 06:33:57 36.3233 27.2262 7.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 05:41:08 36.2812 27.1797 5.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 05:30:10 36.3367 27.2043 24.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 05:22:15 39.1317 36.0797 4.3 -.- 2.1 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.08.06 05:19:43 35.9995 29.2775 18.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 05:12:33 35.6775 29.3925 24.2 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel
2021.08.06 04:56:14 36.2802 27.1305 15.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 04:06:49 36.3772 27.0577 14.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.08.06 04:03:47 38.8563 23.8042 2.1 -.- 3.0 3.1 YUNANISTAN İlksel
2021.08.06 03:58:15 36.3897 27.2593 20.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 03:38:10 36.3865 27.0347 10.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 03:23:13 36.3497 27.1372 9.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 02:43:35 36.3645 27.1345 10.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 02:32:27 36.3282 27.1852 23.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 02:28:34 36.3015 27.0575 19.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 02:24:50 36.2377 27.1210 20.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 02:24:14 36.2970 27.1280 12.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 02:00:34 36.3487 27.1762 5.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 01:59:11 36.3233 27.0375 20.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 01:51:51 36.2385 27.1235 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 01:51:51 39.9440 39.9188 3.8 -.- 2.0 -.- YAZIKAYA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2021.08.06 00:52:15 36.3312 27.1270 17.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 00:46:05 36.4552 27.1125 5.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 00:36:14 36.3512 27.0155 7.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel