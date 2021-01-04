Deprem haberlerine yenileri ekleniyor – AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Son depremler listesine yenileri eklendi. Türkiye'nin hem doğusunda hem de batısında artçı sarsıntılar yaşanıyor. Deprem kuşağındaki ülkemizde yaşanan artçı depremler, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Son depremler, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında.



DİYARBAKIR’DA DEPREM



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.41'de merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi İslamköy Mahallesinde 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



4 OCAK SON DEPREMLER



Kandilli Rasathanesi’nin 4 Ocak tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Diyarbakır’ın yanı sıra Marmara Denizi, Muğla, Çankırı, Çorum, Adana, Elazığ, Bursa ve Çanakkale’de şiddeti 1.6 ve 3.2 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.